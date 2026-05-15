На семейно морско приключение канят от Военноморския музей във Варна

Снимка: Военноморски музей

В Международния ден на семейството ви напомняме, че във Военноморския музей имате възможност да се впуснете в споделено морско приключение с вашето семейство. В образователната ни програма „Опитен моряк – заедно на борда“ могат да премерят сили децата и възрастните, за да разберат кой най-добре се справя с морските предизвикателства. Това написаха във фейсбук страницата си от културната институция.



Участниците ще се запознаят с важни моменти от морската ни история и ще придобият ценни практически умения, като връзване на морски възли и боравене със спасителна екипировка.

Всеки, който се справи успешно с предизвикателствата, ще заслужи сертификат „Опитен моряк“ като признание за показаната ловкост и усвоени знания, уточняват от музея.

За нови подвизи у дома семействата ще получат и специално албумче с приложение за упражняване на морските възли.

Програмата може да се проведе с от 4 до 15 души, като всеки участник заплаща по 2 евро към входния билет (независимо от възрастта).

Предварителното записване е на тел.: 052 731 523.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!