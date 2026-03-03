На шофьора, блъснал и убил моторист на пътя за Асеновград, му прилошало

Снимка: Булфото

Тежка катастрофа с жертва блокира за няколко часа отсечка от Околовръстното шосе на Пловдив.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди обяд. По информация на ОД на МВР-Пловдив, сблъсъкът е станал между лек автомобил "Мерцедес" и мотоциклет в района на Индустриален парк "Марково“, в посока Асеновград.

При удара на място е загинал водачът на двуколесното превозно средство.

По първоначални данни мотористът се е движил по осовата линия, когато автомобилът е навлязъл вляво и го е блъснал.

Plovdiv24.bg научи, че загиналият е бивш служител на сектор "Специализирани полицейски сили", който наскоро е преминал на работа в Гранична полиция.

Лекият автомобил е бил управляван от свещеник. По негови думи му е прилошало, вследствие на което е изгубил контрол над превозното средство и е навлязъл в насрещната част на платното.

На място са извършени оглед и процесуално-следствени действия. Движението в участъка бе временно затруднено, но към момента трафикът е напълно възстановен, посочва Фокус.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около тежкия пътен инцидент продължава.

