На спирка във Варна: Непознат мъж заби юмрук на едно от най-талантливите момичета в града, всички мълчат

За ужасяваща форма на агресия срещу момиче пред очите на бездушни свидетели научи СайтЪТ от споделен коментар на неговата майка в групата “Варненски мамчета“. Ето какво сподели Кристина, която търси свидетели на инцидента:

“Търся свидетели на инцидент! На 18.08.2025 около 15:30 – 16:00 ч., на спирката на Община Варна, посока Катедралата, автобусна линия 409, непознат мъж силно блъска дъщеря ми минавайки покрай нея.

Тя му прави забележка да внимава, след което той се връща и ѝ удря силен юмрук.

Моля, ако има свидетели на случилото се или хора, които имат информация, да се свържат с мен.

Също така, ако някой знае дали на спирката има камери, които могат да помогнат, ще съм благодарна.

Друг е въпросът, че на спирката е имало хора и никой не е реагирал.

Нека това не остане безнаказано!”

Момичето, станало обект на агресивната и грозна проява, е едно от най-изявените и талантливи деца на Варна, прославило града ни в десетки музикални конкурси, участващо в мюзикъли на Държавна опера Варна, водеща на събития, изключително красиво, талантливо и възпитано дете, пише thesite24.net.

