На стола на богатството седна татко на две малки момиченца, който мечтае да е пенсионер

Любен Цонев е в средата на 30-те си години, а вече мечтае да е пенсионер. Може би защото не му е лесно да е главен счетоводител и данъчен консултант. Има две дъщери на 2 и на 5 годинки. Когато те го питат нещо, той предпочита не да им отговаря с думи, а с действия. Когато те го попитали за Васил Левски, той ги натоварил в колата, запалил и всички отишли към в родната къща на Апостола в Карлово.

Участникът се представи безупречно на първите въпроси, но след като летвата се вдигна, започна препъването.

Цонев обаче умно заключи въпрос за 2000 лева на ръба да загуби жокерите си. Като първа помощ той използва обаждане до приятел, който в случая се оказа шефа му. Той му подсказа вярно, че функцията на кулата в Пиза е на камбанария. А Ники Кънчев обясни, че накланянето на кулата е заради подпочвени води.

Вторият жокер се оказа самият Кънчев, за когото участникът се изрази доста ласкаво, наричайки го и авторитетен, и знаещ. Тук Цонев дори можеше да не си гърми подкрепата, тъй като правилно заключи по пътя на логиката, че крайтовете в Азия представляват вид змии.

Така бащата на две малки момиченца, който мечтае да се пенсионира, достигна до сигурната сума от 2000 лева. Дали ще успее да достигне до голямото богатството обаче, зрителите на бТВ ще научат едва идната седмица, когато участието му ще продължи.

