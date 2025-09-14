На сватба
Кадър Фб
Ралица Паскалева сподели чудно преживяване заедно със съпруга си Теодор Салпаров.
Ето какво пише тя:
Истинско щастие е да бъдем гости на тази сватба!
@petyageorg и @luchojorgiev (кръстниците на Максим) ожениха голямото си момче - Виктор! Чест е да бъдем до всички вас в този специален момент!
Нека младото семейство се обичат вечно! Най-доброто предстои"
