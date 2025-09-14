Кадър Фб

Ралица Паскалева сподели чудно преживяване заедно със съпруга си Теодор Салпаров.

Ето какво пише тя:

Истинско щастие е да бъдем гости на тази сватба!



@petyageorg и @luchojorgiev (кръстниците на Максим) ожениха голямото си момче - Виктор! Чест е да бъдем до всички вас в този специален момент!

Нека младото семейство се обичат вечно! Най-доброто предстои"

