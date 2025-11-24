На търг ще определят наемателите на три плажа в Балчик

Снимка: Булфото, архив

Министерството на туризма обяви търг с явно наддаване за отдаване под наем на три морски плажа в община Балчик – „Балчик – Двореца – Север“, „Балчик – Двореца“ и „Балчик – Двореца – Юг“. Плажовете са част от изключителната държавна собственост и се намират на черноморското крайбрежие на община Балчик.

Морският плаж „Балчик – Двореца – Север“ е с активна площ 523 кв.м и дължина на бреговата линия 52 метра, плажът „Балчик – Двореца“ обхваща 1490 кв.м активна площ и 123 метра граница към морето, а „Балчик – Двореца – Юг“ е с активна площ 3058 кв.м и 153 метра брегова линия, посочва Радио Варна. Към обектите се включва и прилежащата акватория с широчина 200 м, както и съществуващите и бъдещите технически съоръжения, необходими за ползването на плажовете.

Търгът ще се проведе на 18 декември 2025 г. от 14 ч. в сградата на Министерството на туризма в София. Началната тръжна цена е 23 328 лв. без ДДС, като стъпката на наддаване е 2 332 лв. Срокът на наемното отношение е 5 години.

Тръжната документация се предлага на цена от 1000 лв. и може да бъде получена от 10 ноември до 11 декември 2025 г., след изпращане на електронно искане с платежен документ на Министерството на туризма.

Заявленията за участие се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както по пощата или куриер, така и на място в Министерството на туризма на ул. „Съборна“ № 1, София. Лицата, закупили тръжни документи, могат да извършват свободно оглед на плажовете без предварителна заявка.

За допълнителна информация кандидатите могат да се свържат с дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“ на телефон: 02/90 46 854, 02/90 46 881 и 02/90 46 590.

Обяви за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на морски плажове Кабакум-юг и север в област Варна също е обявило още туристическото министерство, а също и на морски плаж „Божурец - Топола 1“, находящ се в община Каварна. Повече подробности има в сайта на Министерството на туризма.

