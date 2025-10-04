На този ден преди 51 години е направена първата копка на AM „Хемус“

снимка: radian.bg, Уикипедия



На днешна дата преди 51 години започва строителството на автомагистрала "Хемус".



На 4 октомври 1974 г. Тодор Живков прави първа копка на магистралата.



Тъжната вест над 50 години по-късно е, че от цялата дължина на магистралата не са изградени и 50% от нея.



Общата планирана дължина на автомагистрала „Хемус“ е 426 km, което я прави най-дългата автомагистрала в България.



Към 18 октомври 2022 г. са изградени 191 km.



Тогава бе пуснат участъка от Белокопитово до Буховци, с който "Варненската" част на магистралата стана с дължина почти 100 км.



Част от историята на варненския участък от АМ "Хемус"



През 1978 е открит е участъкът Варна - Девня с дължина 23,6 km.



На 30 декември 2005 г. е открита отсечката Шумен – Каспичан с дължина от 12,8 km.



На 25 юли 2013 г. е открита за движение отсечката Шумен – Панайот Волово с дължина 8 km, припомня moreto.net.



На 3 август 2015 г. е открит за движение участъкът Белокопитово-Панайот Волово с дължина 5 km.



На 18 октомври 2022 г. официално е открит за експлоатация лот 10 - от п.в. „Белокопитово“ до п.в. „Буховци“.

