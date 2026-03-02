На този ден през 1498 г. Вашко да Гама пристига в днешен Мозамбик
Кадър Sailko, Вашко да Гама
986 г. – Луи V става крал на франките.
1353 г. – Османските турци завладяват голямата крепост Галиполи, изходна база за завладяване на балкански територии.
1498 г. – По време на колонизаторското си плаване Вашко да Гама пристига в днешен Мозамбик.
1699 г. – Френският изследовател Пиер Ле Мойн д’Ибервил открива устието на река Мисисипи (САЩ).
1796 г. – 26-годишният генерал Наполеон Бонапарт е назначен за командващ френската армия в Италия.
1831 г. – Създаден е окръг Айония в щата Мичиган, САЩ.
1855 г. – Александър II става цар на Русия.
1877 г. – Избирателната комисия в САЩ след преразглеждане на изборните резултати обявява за президент Ръдърфорд Хейс.
1896 г. – Великите сили признават Фердинанд I за княз на България.
1919 г. – В Москва е открит първият конгрес на Комунистическия интернационал.
1933 г. – В Ню Йорк се състои премиерата на филма Кинг Конг.
1949 г. – Американският пилот Джеймс Галахън завършва със самолет „Lucky Lady II“ (B-50 Superfortress) първия в историята околосветски полет без прекъсване с 4 зареждания с гориво във въздуха.
1941 г. – Втора световна война: Първите германски войници влизат в България след присъединяването към пакта.
1951 г. – В NBA се провежда първият мач на звездите.
1951 г. – Пощенска спестовна каса и множество по-малки банки са обединени в Държавна спестовна каса (след 1999 г. – Банка ДСК)
1954 г. – УЕФА взема решение за учредяване на футболната Купа на европейските шампиони.
1962 г. – В Мианмар ген. У Не Вин осъществява военен преврат, при който на власт идва Партията на бирманската социалистическа програма. Провъзгласен е „бирманският път към социализма“.
1969 г. – Състои се първият изпитателен полет на френско-английския свръхзвуков пътнически самолет Конкорд.
1969 г. – На остров Джънбао избухва престрелка между съветски и китайски граничари, която по-късно прераства във въоръжен конфликт между двете държави.
1970 г. – Родезия се провъзгласява за република и скъсва всякаква връзка с Британската корона.
1983 г. – В Англия фирмите Sony, Philips и Polygram за първи път демонстрират съвместната си разработка – компактдиск.
1987 г. – Закрита е корпорацията Америкън Моторс.
1989 г. – Дванадесет страни от Европейската общност постигат съгласие за забрана на всякакви фреонови продукти до края на века.
1995 г. – Изследователи във Фермилаб обявяват откриването на топ кварк.
1998 г. – Данните, изпратени от космическата сонда Галилео показват, че на луната Европа, спътник на Юпитер, има течен океан под дебел слой лед.
2017 г. – На официална конференция в Москва са добавени към периодичната таблица елементите московий, тенесин и оганесон.
