На този ден през 1498 г. Вашко да Гама пристига в днешен Мозамбик

Кадър Sailko, Вашко да Гама

986 г. – Луи V става крал на франките.

1353 г. – Османските турци завладяват голямата крепост Галиполи, изходна база за завладяване на балкански територии.

1498 г. – По време на колонизаторското си плаване Вашко да Гама пристига в днешен Мозамбик.

1699 г. – Френският изследовател Пиер Ле Мойн д’Ибервил открива устието на река Мисисипи (САЩ).

1796 г. – 26-годишният генерал Наполеон Бонапарт е назначен за командващ френската армия в Италия.

1831 г. – Създаден е окръг Айония в щата Мичиган, САЩ.

1855 г. – Александър II става цар на Русия.

1877 г. – Избирателната комисия в САЩ след преразглеждане на изборните резултати обявява за президент Ръдърфорд Хейс.

1896 г. – Великите сили признават Фердинанд I за княз на България.

1919 г. – В Москва е открит първият конгрес на Комунистическия интернационал.

1933 г. – В Ню Йорк се състои премиерата на филма Кинг Конг.

1949 г. – Американският пилот Джеймс Галахън завършва със самолет „Lucky Lady II“ (B-50 Superfortress) първия в историята околосветски полет без прекъсване с 4 зареждания с гориво във въздуха.

1941 г. – Втора световна война: Първите германски войници влизат в България след присъединяването към пакта.

1951 г. – В NBA се провежда първият мач на звездите.

1951 г. – Пощенска спестовна каса и множество по-малки банки са обединени в Държавна спестовна каса (след 1999 г. – Банка ДСК)

1954 г. – УЕФА взема решение за учредяване на футболната Купа на европейските шампиони.

1962 г. – В Мианмар ген. У Не Вин осъществява военен преврат, при който на власт идва Партията на бирманската социалистическа програма. Провъзгласен е „бирманският път към социализма“.

1969 г. – Състои се първият изпитателен полет на френско-английския свръхзвуков пътнически самолет Конкорд.

1969 г. – На остров Джънбао избухва престрелка между съветски и китайски граничари, която по-късно прераства във въоръжен конфликт между двете държави.

1970 г. – Родезия се провъзгласява за република и скъсва всякаква връзка с Британската корона.

1983 г. – В Англия фирмите Sony, Philips и Polygram за първи път демонстрират съвместната си разработка – компактдиск.

1987 г. – Закрита е корпорацията Америкън Моторс.

1989 г. – Дванадесет страни от Европейската общност постигат съгласие за забрана на всякакви фреонови продукти до края на века.

1995 г. – Изследователи във Фермилаб обявяват откриването на топ кварк.

1998 г. – Данните, изпратени от космическата сонда Галилео показват, че на луната Европа, спътник на Юпитер, има течен океан под дебел слой лед.

2017 г. – На официална конференция в Москва са добавени към периодичната таблица елементите московий, тенесин и оганесон.

