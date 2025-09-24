На този ден в историята - Първият полет с дирижабъл

снимка: rNasjonalbiblioteket, Уикипедия

Френският инженер и въздухоплавател Анри Жифар осъществява първия полет с управляем балон, станал известен впоследствие като дирижабъл.

На борда на странния за времето си апарат той изминава 27 км от Париж до Трап със средна скорост 9 км/ч и само силният вятър не му позволява да продължи. Самият балон е пълен с водород, а двигателят е парен. Целият апарат тежи близо 400 кг. През целия път Жифар прави завои с дирижабъла, за да покаже, че той действително е управляем. За да осъществи полета, инженерът прави няколко подобрения в парната машина. Сред тях е инжекционна система, вкарваща водата под налягане в парния казан, за да не остане той без пара, когато машината не се движи.



През 1855 г. изобретателят прави нов тип дирижабъл, но той е неуспешен и пада при първия си полет. Жифар се самоубива през 1882 г. на 57-годишна възраст, тъй като започва да ослепява, и дарява имотите си на държавата, за да ги ползва за хуманитарни и научни цели. Името му е сред 72-те, изписани върху Айфеловата кула.

Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



622 г. — Мохамед и неговите последователи завършват своята хиджра от Мека до Медина, за да избегнат религиозни гонения.

1689 г. — Български доброволци участват в атаката на Ниш на страната на австрийската армия по време на Австро-турската война.

1801 г. — Грузия е анексирана от Русия.

1872 г. — В българския храм в Цариград се прочита разпространеното из цяла България послание на Антим I срещу схизмата. Отправени са послания и до всички православни църкви.

1915 г. — България в Първата световна война: С указ на цар Фердинанд I за главнокомандващ на Българската армия е назначен генерал-майор Никола Жеков.

1918 г. — България в Първата световна война: Избухва бунт сред отстъпващите войски на Българската армия, известен като Войнишко въстание.

1923 г. — В Берлин е прожектиран първият озвучен филм.

1925 г. — Български бежански въпрос: 42 Правителство на България депозира молба в Обществото на народите за отпускане на Бежански заем от 3 000 000 английски лири.

1931 г. — Подписана е първата международна конвенция, ограничаваща лова на китове.

1937 г. — Започват първите оперативни учения на българската войска след края на Първата световна война, които се провеждат край Попово и остават в историята като Големите царски маневри.

1948 г. — Създадена е японската компания Хонда.

1957 г. — В Барселона (Испания) е открит най-големият стадион в Европа - Камп Ноу.

1966 г. — Франция извършва детонация на първата си атомна бомба.

1968 г. — Свазиленд е приета в ООН.

1970 г. — На Земята успешно се завръща съветската сонда Луна 16 — първият космически апарат, успял да кацне на повърхността на Луната и да вземе образец от повърхността.

1973 г. — Гвинея Бисау обявява независимост от Португалия.

1975 г. — Дъгъл Хастън и Дъф Скот стават първите британци, които изкачват Еверест.

1988 г. — Канадецът Бен Джонсън поставя световен рекорд от 9.79 секунди на 100 м спринт по време на Летни олимпийски игри 1988, но по-късно е дисквалифициран за допинг.

1990 г. — ГДР формално излиза от Варшавския пакт.

1991 г. — Излиза албумът Nevermind на групата Nirvana.

1992 г. — Стартира първото българско частно радио FM+.

1993 г. — Народом Сианук става за втори път крал на Камбоджа след детронацията си.

1996 г. — САЩ, Китай, Франция, Русия и Англия подписват Международния договор за забрана на ядрените опити.

1998 г. — В Лион (Франция) за пръв път е направена трансплантация на ръка.

2000 г. — Сръбският диктатор Слободан Милошевич губи президентските избори.

2005 г. — Ураганът Рита връхлита САЩ.

