На ул. "Цариброд" във Варна извадиха лодките с греблата
22.07.2026 / 18:43 0
Кадър Фб, Метео Балканс
Бурята се приема и като възможност за приятни преживявания.
С лодка с гребла се придвижват ентусиасти по улица "Цариброд" до ЖП гарата във Варна.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!