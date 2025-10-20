На вниманието на всички с пари за пенсия в "Родина", "Доверие", "Топлина", ДБЖЗ, ОББ, ЦКБ-Сила, "Алианц", "Съгласие"

Пиксабей

В България системата е рестриктивна, защото втората пенсия би трябвало да е допълваща първата и се разглежда като част от базисния дългосрочен доход на възрастните хора. Изключението, което дава право на еднократно или разсрочено изплащане до 50% от средствата по партидата дори преди настъпване на пенсионната възраст, е при трайно намалена работоспособност над 89.99%., пише Медиапул.

Различна е ситуацията по отношение на доброволните фондове – т. нар. трета пенсия, където гражданинът може да изтегли изцяло или частично натрупаните средства от личните си вноски във всеки един момент. Ако е ползвал данъчно облекчение за тези вноски обаче, изтеглената сума ще подлежи на облагане освен ако човекът вече не се е пенсионирал.

35 000 души вече взимат втора "пенсия"

Около 35 000 възрастни хора в България от общо около 2.05 милиона пенсионери получават втора "пенсия" от частен фонд, сочат данните на Комисията за финансов надзор към полугодието на 2025 г. У нас все още втората "пенсия" в масовия случай не е точно пенсия, а е разсрочено плащане в рамките обикновено на от 1 до 3 години, след изтичането на които пенсионерът остава само с намаленото си с около 10% плащане от НОИ.

Общо 27 909 души са получавали разсрочено плащане към 30 юни тази година, като 18 005 от тях са били с остатъчен период на плащането до 1 година, а едва 837 души – над 3 години.

Истинските пенсионери (тоест тези, които ще получават втора пенсия пожизнено от втория стълб) са едва 6764 души към полугодието, като мнозинството от тях (5822 души) също са избрали варианта на пожизнена пенсия с разсрочено плащане, тоест да получат максимално бързо максимално голяма част от спестяванията си.

Тоест масовото желание на хората е да си вземат частните спестявания възможно най-бързо, което като цяло се разминава с идеята на дългосрочния пенсионен доход. Според актюерските статистики жените у нас получават пенсия средно около 18 години, а мъжете, които все още се пенсионират и по-късно от жените – около 12 г.

Изплащането на частните пенсии от втория стълб у нас стартира през 2021 г. за жените, а през 2024 г. - и за първите кохорти мъже от най-масовата (трета) категория труд.

След тежки политически сблъсъци през 2021 г. Народното събрание прие стройна система за плащането на пенсиите от втория стълб. Заради слабите натрупвания през първите 20 години от функционирането на тристълбовия модел, държавата въведе три основни типа плащания от втория стълб, които зависят от натрупаната сума на човека, придобил право на пенсия.

Еднократното плащане е в случаите, когато натрупванията в партидата са под три минимални пенсии за страната (тоест под 1891.50 лв. към момента). Причината е, че средствата са толкова нищожни, че не си заслужава да се плащат разсрочено.

Разсроченото плащане е вторият и масов вариант към момента, като обичайно хората прибират всичките си спестявания до 3 години. То се прилага в случаите, когато натрупванията по партидата не са достатъчни за пожизнена пенсия, но надхвърлят стойността на три минимални пенсии (тоест са над 1891.50 лв.). Условието е месечният размер на изплащаната сума да не бъде по-нисък от 15% от размера на минималната пенсия за страната (в момента 94.58 лв.), но да не е и по-висок от минималната пенсия (в момента 630.50 лв.). По данни на Комисията за финансов надзор (КФН) средният размер на разсроченото плащане в периода януари-юни 2025 г. е бил 511.49 лв. на месец.

6764 души са получавали пожизнени пенсии от втория стълб към края на юни 2025 г., сочат още данните на КФН. Обичайно жена-пенсионер трябва да има около 20 000 лв. в пенсионната си партида, за да получи пожизнена пенсия. Към полугодието на 2025 г. средната месечна пожизнена пенсия е била 233.88 лв., но размерът ѝ много зависи от това какъв пенсионен план е избрал пенсионерът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!