На втора процедура избират изпълнител за изработването на инвестиционен проект за къщата музей на Антон Новак във Варна

Булфото

Община Варна провежда втора процедура за избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект за къщата музей на Антон Новак, съобщи ръководителят на дирекция „Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева. По думите ѝ това не е прецедент.

Първата процедура по обществената поръчка за избор на изпълнител е била прекратена, тъй като комисията е дала препоръки за корекции на явилите се трима кандидати. Те могат да участват отново, като се съобразят с техническото задание, което са получили, обясни директорката. След избора на изпълнител и изготвянето на инвестиционния проект, дейността ще бъде остойностена и ще се търси финансиране. Средства за обекта са планирани в разчетите за капиталови разходи на Общината още от 2024 г. и се актуализират, припомни Георгиева.

По думите ѝ работата по проекта е завършена в голям обем, но се наслояват няколко процедури и в момента не може да се даде по-точен отговор кога ще започне ремонтът. Строителните дейности ще бъдат възможни след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение на строеж. Има установени срокове за изработката на инвестиционния проект и те се спазват, а след това изпълнението зависи от договора и строителя, каза директорката.

Както БТА писа, намерението на местната администрация е къщата, в която е живял Антон Новак, да се превърне в посетителски център. Оформянето на експозицията в него ще се извърши от експертите в дирекция „Култура и духовно развитие“, посочи Георгиева.

Още един обект чака ремонт във Варна - реставрационните ателиета на Градската галерия в двора на Художествения музей „Георги Велчев“. За това има инвестиционен проект, както и избрани изпълнители на строителните работи, авторския и строителния надзор. Забавянето на ремонта се дължи на липсата на преведени средства от държавния бюджет за 2025 г. по инвестиционната програма на Община Варна, обясни директорката, като уточни, че то засяга и други обекти. Очакванията за трансфер са били за месец септември м.г. Надяваме се скоро да започнем този обект, поддържаме контакт със строителя, добави тя, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!