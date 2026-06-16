На второ мирно бдение в памет на загиналата 16-годишна Ивана се събраха в Благоевград

Снимка: Булфото, архив

Тази вечер граждани в Благоевград се събраха пред сградата на Съдебната палата на второ мирно бдение в памет на загиналата 16-годишна Ивана в града. Бдението е организирано от семейството на момичето в знак на недоволство от липсата на информация по разследването. Близките на момичето отправиха въпроси към полицията, прокуратурата и съда, като настояха за повече прозрачност и отговори относно развитието на случая.

В рамките на мирното бдение бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев посипа с „пръст от гробищата“ пред сградата на Съдебната палата и пред сградата на Окръжната прокуратура в областния град. Той обяви, че с този акт определя институциите за „мъртви“.

Инцидентът, при който загина непълнолетното момиче, предизвика обществен отзвук в Благоевград и бе организирано мирно бдение още в края на миналия месец.

В края на май до жилищен блок в Благоевград бе открито починало непълнолетно момиче, припомня БТА. При извършен оглед на мястото от другата страна на сградата полицаите откриха да лежи непълнолетен младеж, който бе транспортиран в болница в София с опасност за живота, а впоследствие премина през реанимационно лечение, последвано от консервативно лечение и наблюдение в Детската реанимация на „Пирогов", след което бе изписан.

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен мъж. На 27 май бе разгледано искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Александър Георгиев. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно.

На 29 май от Окръжна прокуратура – Благоевград е внесен протест срещу определението на съда, съобщиха от Апелативна прокуратура – София.

В началото на този месец Софийският апелативен съд пусна без мярка за неотклонение Александър Георгиев, като решението е окончателно.

Редактор "Екип на Петел",

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