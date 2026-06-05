На живо: 27-годишен е загинал, 7 са тежко ранени в катастрофата на Челопеченско шосе

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Тежка катастрофа на ул. "Челопешко шосе" в София. Най-малко 25 души са пострадали, а един човек е загинал, научи bTV.

В инциндента са участвали три автомобила и автобус на градския транспорт.

Произшествието се е случило около 19:40 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ. 10 спешни екипа са изпратени на място и работят на терен. Оттам потвърдиха, че има една жертва - 27-годишен мъж, роден в Индия.

По предварителна оценка се съобщава поне за 25 ранени. На този етап поне седем души са тежко пострадали. Те са с черепно-мозъчни травми, политравми и фрактури. Настанени са в ИСУЛ, ВМА и УМБАЛ „Света Анна“.

По първоначална информация леката кола се е ударила в автобуса, който вследствие на сблъсъка се е преобърнал по таван.

Движението по „Челопешко шосе“ е временно преустановено, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Има множество патрулни коли и екип на пожарната.

Очаквайте подробности!

Редактор "Екип на Петел",

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