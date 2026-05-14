На живо: Дара и “Bangaranga” откриха полуфинала на “Евровизия”

Кадър Ютуб

Във Виена започна вторият полуфинал на песенния конкурс “Евровизия“. Вторият полуфинал беше открит от българската представителка DARA и песента и “Bangaranga“.

Франция, Великобритания и домакинът Австрия вече имат сигурно място във финала като част от т.нар. “Голяма петорка“.

Големият финал е на 16 май, събота, от 22.00 ч. по БНТ 1.

Как може да подкрепите DARA?

Ако се намирате извън България, можете да дадете своя вот за DARA чрез официалната платформа ESC.VOTE. Нужно е само да влезете в сайта по време на гласуването, да изберете България и да подкрепите DARA, която тази вечер ще бъде под номер 1.

Зрителите в страните, които участват в конкурса, могат да гласуват в полуфинала, в който се състезава тяхната държава, но нямат право да подкрепят собствената си песен. Това означава, че българите, живеещи в чужбина, могат активно да помогнат на България в битката за големия финал.