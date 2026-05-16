На живо: Дара на финала с Бангаранга

Дара излезе под номер 12 на финала на Евровизия и накара залата да "експлодира" в аплодисменти и викове на одобрение.

Вотът за DARA се извършва чрез официалните канали на конкурса - телефонни обаждания, SMS или приложението/платформата на „Евровизия“, в зависимост от правилата за съответната държава.

Важно е да се има предвид, че зрителите в България не могат да гласуват за българския изпълнител, но всички наши сънародници в чужбина могат да дадат своя вот за DARA според номерата, обявени за страната, в която се намират, или чрез официалната онлайн платформа на конкурса.

След силното си представяне във втория полуфинал на конкурса „Евровизия“, българската изпълнителка DARA вече се нарежда сред фаворитите за призовата тройка, предава Нова тв. Данни от международните букмейкъри в последните часове показват рязък скок в шансовете ѝ, като България влиза стабилно в топ 3 на прогнозите.

Подкрепата за DARA в страната продължава да расте с всеки изминал час, а очакванията за финала на „Евровизия“ са по-високи от всякога.