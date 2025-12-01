На живо: Голямо напрежение пред централата на ДПС

Кадър Фб

Видеокадри от Инициатива "Правосъдие за всеки" и адвокат Велислав Величков във Facebook показват сериозното напрежение пред централата на ДПС.

"Агитките дойдоха, полицията ще атакува след малко", убеден е Величков.

"Абсолютно ясен сценарий, не знам кой не го разбира", добави Величков, който описва с картинни думи ситуацията - "робокопи" пазят централата, нито един полицай обаче по пътя на шествието до нея, а футболни агитки хвърлят бомбички, за да провокират полицейска атака.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!