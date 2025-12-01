реклама

На живо: Голямо напрежение пред централата на ДПС

01.12.2025 / 22:01 1

Кадър Фб

Видеокадри от Инициатива "Правосъдие за всеки" и адвокат Велислав Величков във Facebook показват сериозното напрежение пред централата на ДПС. 

"Агитките дойдоха, полицията ще атакува след малко", убеден е Величков.

"Абсолютно ясен сценарий, не знам кой не го разбира", добави Величков, който описва с картинни думи ситуацията - "робокопи" пазят централата, нито един полицай обаче по пътя на шествието до нея, а футболни агитки хвърлят бомбички, за да провокират полицейска атака.

 

kris (преди 26 минути)
ДПС е противоконституционна партия и трябва да се забрани !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

