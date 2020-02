На живо: Гръцката полиция използва сълзотворен газ на границата, за да върне 4000 мигранти в Турция

Видео: You tube, "Туитър", rt.com, фейсбук

Гръцката полиция използва сълзотворен газ, за да върне 4000 мигранти на границата с Турция, които се струпаха на контролния пункт, след като Анкара обяви, че вече няма да спира бежанците да преминават в Европа.

Тези, които искаха да влязат в Европа, се втурнаха към турския граничен град Одрин в петък, но установиха, че гръцките власти не са склонни да ги пуснат, пише rt.com.

От мигрантската криза през 2015 г. и Гърция, и България са издигнали огради на границите си с Турция.

И двете държави засилиха сигурността, след като Анкара ефективно развали споразумението си с ЕС, според което тя задържа милиони бежанци на своята територия в замяна на финансова помощ и политически отстъпки.

Превод: "Петел"

#Evros now : more than 3.000 migrants and refugees hoping to break through Greek block at Kastanies crossing: for those of us who lived it, the nightmare of #Idomeni has revived. Is it too much to ask from ⁦@EU_Commission⁩ and @Frontex to give Greece a helping hand ? pic.twitter.com/rrb3iGGnZ3