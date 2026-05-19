На живо: Хиляди посрещат Дара в центъра на София

Снимки: Булфото

Започна звездното посрещане на DARA в центъра на София! Столицата ликува победата на Дарина Йотова на конкурса „Евровизия 2026“. Столичната община организира голям концерт и парти на пл. „Княз Александър I“, където вече са се събрали огромно множество хора, нямащи търпение да посрещнат една от най-успешните певици у нас. Дара ще мине по постлания 60-метров червен килим.

Паралелно с празненствата в столицата, във Варна – родния град на DARA – също се организира публично излъчване на концерта, пише standartnews.com. Жителите и гостите на града могат да проследят събитието на голям екран, разположен до входа на Морската градина.

Кметът на Варна също е в София, за да поздрави изпълнителката от името на града и неговите жители.

На 27 години Дара покори голямата европейска сцена и стана победител в престижния песенен конкурс „Евровизия 2026“. Дара безапелационно победи всички други държави и така насочи вниманието и към нашата страна, където ще се проведе следващата Евровизия през 2027 г.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

