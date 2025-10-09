На живо: Карлос Насар вдига за Световната титла

Кадър Ютуб

Карлос Насар посяга към третата си световна титла! От 20:30 ч. - пряко по RING и онлайн на VOYO.BG, родният щангист ще се бори за златото в новата си кат. до 94 кг на първенството във Фьорде, предаде БТВ.

Едва на 21 години, Насар има олимпийско злато, 2 световни и 3 европейски титли. Жаждата на суперталанта ни да добави и златен медал от шампионата в Норвегия е по-голяма от всякога.

С 3 световни титли Карлос Насар ще се изравни с големите имена в родните щанги: Асен Златев, Антон Коджабашев, Благой Благоев, Нено Терзийски, Александър Върбанов, Севдалин Маринов, Михаил Петров, Йото Йотов, Златан Ванев и при жените – Милена Трендафилова. Бившият национален треньор Иван Иванов има 4 титли, а Янко Русев – 5.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!