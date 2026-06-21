Набери и хапни – на черешов туризъм в Кюстендилско

Снимка: Пиксабей

Черешов туризъм върви в Кюстендилско в разгара на кампанията за прибиране на плодовете, казаха местни земеделски производители. От други градове и райони - главно от София, цели семейства пристигат и сами берат в овощните градини.

Накрая вземат част от набраното на символична цена - може и безплатно.

Идеята е посетителите на овощните градини сами да се насладят на разкошните плодове, да се пробват и за берачи, предава БНР. Особено е интересно на децата.

Дългогодишният директор на института по земеделие край Кюстендил, сега земеделски производител, Димитър Домозетов посреща такива групи в градините си край близкото село Слокощица:

"Който желае, може да дойде на черешов туризъм, да си набере, ще се наяде, той и децата. 4-5 клиенти имах засега, няма нищо да плащаш".

Реколтата на някои места в района е слаба поради студовете през април. Другаде обаче, в района на село Драговищица например, добивите са добри.

Изкупната цена се задържа ниска - по 80 евроцента за килограм, а надницата на берачите е до 50 евроцента за килограм.

А в Кюстендил междувременно тече е усилена подготовка за празника на черешата за предстоящия уикенд.

Редактор "Екип на Петел",

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