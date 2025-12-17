Набиха двама полицаи заради канабис във Враца

Булфото

На 16 декември, в 20.45 ч. на бул. “Втори юни“ във Враца, полицейски патрул извършил проверка на 24-годишен жител на града.

При обиска е намерен канабис. По време на проверката, лицето проявило физическа агресия и нанесло удари на двама полицейски служители.

Образувано е досъдебно производство. Лицето е задържано в РУ Враца, пише "Фокус".

