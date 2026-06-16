Набират средства за лечение на кучето и котката, спасени от апартамент в столичния квартал "Люлин"

Кадър bTV

Кучето и котката, спасени преди дни от апартамент в столичния квартал „Люлин“, спешно се нуждаят от помощ за лечението си. Двете животни са били оставени без храна и вода, а състоянието им е определено като изключително тежко. Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да намери данните за дарение и начините за помощ в края на статията.



В събота сигнал за бедстващи животни събра десетки хора пред блока, след като в продължение на дни се чувал жалният вой на кучето, припомнят от bTV. По думите на доброволци, питбулът е открит силно изтощен, дехидратиран, с множество рани и възпалени очи. Котката също е в тежко състояние и се нуждае от постоянни грижи.

Според информация на телевизията животните са прекарали повече от четири дни заключени на тераса без вода и храна. След намесата на доброволци и със съгласието на собственичката, те са изведени от жилището и поети от хора, които в момента се грижат за тях, набират средства за лечението им, както и бъдещите им осиновители.

В момента спасителите им набират средства за лечението и възстановяването на двете животни. Освен финансова помощ, те търсят и хора, които могат да осигурят постоянен или приемен дом, хотел за животни, храна и ветеринарни грижи.



Как можете да помогнете?



Желаещите да подкрепят каузата могат да направят дарение по следните начини:



Фондация „Бандата на Безгласните”

Банка: ДСК

IBAN:BG66STSA93000032725829

Revolut и тел. на фондацията: 0895555000

Основание PIT LULIN

Paypal

https://www.paypal.me/gangofthevoiceless

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