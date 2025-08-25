Наблюдателни зрители видяха гаф при Станкулова

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Наблюдателни видяха нещо твърде странно на екрана зад синоптичката на Нова телевизия Никол Станкулова.

Докато тя говори, че през утрешния ден повече облаци се очаквани в южните части на страната, то на север времето ще бъде ясно и слънчево.

Тя казва това, като посочва и картата. На нея обаче и в южна, и в северна България слънцето е покрито с облаци, което според зрителите показва, че ясен слънчев утрешен ден няма да има.

Трябвало е този, който рисува картата на компютъра, да постави няколко слънца без облаци в северната част на страната, за да е в унисон с думите на Станкулова, обясняват зрителите в социалните мрежи.

