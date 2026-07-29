Наблюдаващият прокурор е дал нови указания за разследването на смъртта на Тодор Славков

Булфото

Обрат бележи разследването за смъртта на Тодор Славков. Оказва се, че наблюдаващият прокурор е дал нови указания на органите на реда, които продължават да нищят случая, въпреки че уж бе изяснено, че става въпрос за самоубийство.

Това казаха официално за "България Днес" от Районната прокуратура в Стара Загора, която продължава да разследва самоубийството на внука на Тодор Живков.

"Разследването все още е активно. Наблюдаващият прокурор е дал указания за извършването на нови действия по разследването. Случаят не е приключил", категорични са от правната институция, която продължава да рови дали има нещо гнило в трагедията. Но доказателства за чужда намеса все още не са намерени.

Още в https://www.bgdnes.bg/krimi/article/23265387

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!