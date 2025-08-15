Набор 2004 с 6 фиша е младежът, който влетя с кола и уби пътник в автобуса в София

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Мъжът, който се вряза с кола в автобус след полунощ в София и причини смъртта на 65-годишен сириец, е роден през 2004 година. Той е правоспособен шофьор от 1 август. За тези две седмици зад волана има съставени шест фиша, които са само за маловажни нарушения, съобщиха от полицията.

Водачът на автобуса е пострадал и се намира в тежко състояние. Към момента се води с опасност за живота. Има и още един пострадал пътник от автобуса, който е бил кондуктор. Същия е с леки наранявания.

На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволяло на място да му бъдат взети и проби .

Разбра се още, че автомобилът не е бил собственост на водача, а на друго лице.

Общата равносметка от инцидента е един загинал, трима с опасност за живота и трима с леки наранявания.

Как обаче младежът е успял да помете страничното огледало на автобуса и той по трамвайните линии ли се е движил?

Автобусът се е движил по пътното платно, не е бил на трамвайната линия, на пътното платно е бил позициониран. А как автомобилът е успял да се вреже в него, ще се изяснява, допълниха по БНТ от полицията.

