реклама

Набор 2004 с 6 фиша е младежът, който влетя с кола и уби пътник в автобуса в София

15.08.2025 / 09:17 3

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Мъжът, който се вряза с кола в автобус след полунощ в София и причини смъртта на 65-годишен сириец, е роден през 2004 година. Той е правоспособен шофьор от 1 август. За тези две седмици зад волана има съставени шест фиша, които са само за маловажни нарушения, съобщиха от полицията.

Водачът на автобуса е пострадал и се намира в тежко състояние. Към момента се води с опасност за живота. Има и още един пострадал пътник от автобуса, който е бил кондуктор. Същия е с леки наранявания.

На водача на автобуса са издадени талони за медицинско изследване, тъй като здравословното му състояние не е позволяло на място да му бъдат взети и проби .

Разбра се още, че автомобилът не е бил собственост на водача, а на друго лице.

Общата равносметка от инцидента е един загинал, трима с опасност за живота и трима с леки наранявания.

Как обаче младежът е успял да помете страничното огледало на автобуса и той по трамвайните линии ли се е движил?

Автобусът се е движил по пътното платно, не е бил на трамвайната линия, на пътното платно е бил позициониран. А как автомобилът е успял да се вреже в него, ще се изяснява, допълниха по БНТ от полицията.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
Off Road (преди 43 минути)
Рейтинг: 42763 | Одобрение: 9913
Tова изкуствен интелект ли го е писал?! Ако да, много е изкуствен. Има и още един бисер, освен бебето водач - "...успял да помете страничното огледало на автобуса..."
1
0
kjk (преди 47 минути)
Рейтинг: 136567 | Одобрение: 15497
Мисирки сър!!!Ухилен:devil::woot:
0
0
село варна (преди 1 час)
Рейтинг: 29728 | Одобрение: 518
Мъж роден 2024 г правоспособен шофьор. Събудете се.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама