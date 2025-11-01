Булфото

"Все още се въздържам да дам подробности. Със сигурност ще има средства за увеличение на възнагражденията над средното възнаграждение. Винаги учителите са били приоритет, парите никога няма да са достатъчно, но трябва да имаме бюджет над средното възнаграждение", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.



Той добави, че началната заплата на един младши учител без опит, след удръжки, е 1800 лв. "Останалите заплати са по-високи, зависят от длъжността, от годината. Всеки един ръст, който е над средния, е добро постижение", смята министърът.



За празника на будителите



"Днес всеки един от нас може да бъде будител. Ако подкрепяме учителите, ако възпитаваме децата си на уважение, ако сме професионалисти и сме мъдри, когато вземаме решение", заяви пред bTV Вълчев.



В най-голяма степен обаче будители са тези, които всеки ден, по най-много часове, години наред възпитават нашите деца - учителите, възпитателите, културните дейци. Надявам се и ние като родители да ги подкрепяме, защото разчитаме да възпитат децата ни в ценностите на духовността.



Забраната за телефони в клас



От днес влиза в сила забраната за мобилни телефони в клас. Над 800 училища имат цялостна забрана.



"Впрочем ние имаме забрана за ползване на телефони в час, сега се въвеждат ограничение изобщо в училище", заяви Вълчев.



По-големият проблем обаче е ползването на телефони извън училище, добави той.

