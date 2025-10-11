Началник сектор в СДВР: С 48 процента са намалели кражбите на коли в София

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

48 процента са по-малко откраднатите коли през тази година, в сравнение с предходните две. Това стана ясно от думите на Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с МПС" към СДВР.

Днес двама криминално проявени мъже бяха задържани в Елин Пелин, след кражба на бижута и кола в София. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Работата по случая е започнала на 2 октомври, след сигнал от собственик на апартамент в столичния квартал "Надежда". Той е съобщил в полицията за отнети от дома му златни накити, ключове за автомобила и самия автомобил, който бил паркиран пред жилищния блок.

Единият арестуван е на 44 години и е известен от органите на МВР за вещно укривателство. Той е известен с прякора Зъбчето. Вторият е на 52 години и е от активният криминален контингент по линия на кражби от жилища, от превозни средства, а също така и за незаконно притежание на огнестрелни оръжия. Известен е с прякора Змея и вече е изтърпявал присъда лишаване от свобода.

Двамата мъже са заловени с откраднатия в столицата автомобил. Той е бил с регистрационни табели на друго превозно средство, които са били обявени за откраднати.

И двамата са български граждани. Задържани са за срок от 24 часа.

