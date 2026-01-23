Началникът на КАТ: 280 шофьори са глобени във Варна по сигнал на граждани

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Началникът на КАТ Варна обяви колко шофьори са глобени в морската столица по сигнал на граждани след създаването на специална платформа. Главен инспектор Петко Камбуров уточни, че платформата е единствената, която действа в страната. Тя е създадена в средата на август 2025 година като част от инициативите и кампаниите по отношение на превантивната дейност, която се осъществява от Областна дирекция на МВР Варна.

От стартиране на платформата до настоящия момент са подадени 413 сигнала от граждани. На тези 413 сигнала 293-ма от подателите на сигналите са заявили и желание да участват в административно наказателните производства. Съответно са образувани такива, като от двеста деветдесет и тримата желаещи към настоящия момент са наложени наказания на 280 водачи за различни видове нарушения, каза Камбуров.

Той обясни и как действа платформата.

Всеки един гражданин шофьор, който има видеозапис на нарушение, може да подаде сигнал. Платформата е конструирана максимално опростено, за да пести ресурси и време на всеки гражданин, който иска да подаде такъв сигнал. При влизане във въпросния сайт чрез падащи менюта се селектира съответния вид нарушения, като приоритетно се заложени нарушения, които пряко влияят върху пътнотранспортния травматизъм и са свързани с висок обществен риск за пътнотранспортно произшествие, допълни по бТВ Петко Камбуров.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!