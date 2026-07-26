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Началникът на ВВС: Няма да се кандидатирам за президент

26.07.2026 / 13:31 0

Снимка Фейсбук

Началникът на Военновъздушните сили на Република България - ген. Николай Русев, обяви, че няма намерение да се кандидатира за президент.

По този повод той пост в личния си профил във Фейсбук:

До тези мои "приятели" и медии, които с нескрит интерес следят всяко мое действие. Само ви информирам, че нямам намерение да се кандидатирам (нито да ме кандидатират) за президент или пък вице президент.
Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!

Единственият начин да се насоча към "Дондуков" 2 е да бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка F-16 и МиГ-29. 
Така че - дишайте спокойно!

Моля да си отбележите в протокола, че излизам в платен годишен отпуск. 
Бъдете здрави - всички!

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