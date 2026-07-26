Началникът на ВВС: Няма да се кандидатирам за президент

Снимка Фейсбук

Началникът на Военновъздушните сили на Република България - ген. Николай Русев, обяви, че няма намерение да се кандидатира за президент.

По този повод той пост в личния си профил във Фейсбук:

До тези мои "приятели" и медии, които с нескрит интерес следят всяко мое действие. Само ви информирам, че нямам намерение да се кандидатирам (нито да ме кандидатират) за президент или пък вице президент.

Някой ви подведе, а може би и сами създадохте този наратив, но той никога не е бил актуален!



Единственият начин да се насоча към "Дондуков" 2 е да бъдат осигурени две паркоместа на жълтите павета за двойка F-16 и МиГ-29.

Така че - дишайте спокойно!



Моля да си отбележите в протокола, че излизам в платен годишен отпуск.

Бъдете здрави - всички!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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