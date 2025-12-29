Началникът на пожарната в Казанлък: Търсачи на силни усещания нарушават затворен път

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

"Образуват се преспи и се затруднява движението по панорамния път, който е предпочитан от търсачите на силни усещания. Той е официално забранен за преминаване до 31 март. В него обаче през зимата нерядко нахлуват авантюристи. Там има силни снегонавявания, в двата му края надморската височина е много сериозна. Когато шофьорите попаднат по средата, е много трудно да се измъкнат".

Това заяви началникът на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Казанлък главен инспектор Станимир Тончев, по повод репортаж на Нова телевизия за проблем в Стара планина.

Първият сняг е повод за мнозина да направят красиви зимни кадри, но с това започва и сезонът на спасителните акции. Районът на Шипка и Бузлуджа отново се превръща в гореща точка за офроуд приключения и опасни дрифтове. Панорамният път не се почиства през зимата и е затворен за движение до март следващата година, но подценяването на зимата в планината много често приключва с инциденти.

А предупреждението е да не се навлиза в участъка, защото спасяването на закъсали автомобили в снега е честа и скъпа акция през зимата.

По думите на Тончев доста често закъсалите коли в участъка се изваждат след дни - когато атмосферните условия го позволят. В момента снежната покривка е около половин метър, но при навявания тя достига няколко метра.

"Заблуждава ги липсата на обилен сняг в началото на пътя, защото вятърът го разсейва. Трудно е да се обърнат обратно или да продължат, а така остават в капана на природата. Административни наказания се налагат на неспазилите забраната за преминаване през затворения път. Една спасителна операция струва хиляди левове", посочи инспекторът. И сподели, че е имало случай на човек, заседнал на въпросния опасен път, извикал подкрепление от свои приятели, а един от тях е загинал в опит да го измъкне, тъй като не е бил добре екипиран.

