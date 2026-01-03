Начало на дербито Еспаньол - Барселона

Снимка Пиксабей

Еспаньол и Барселона играят при нулево равенство в каталунското дерби от 18-ия кръг на Ла Лига. "Папагалчетата" се представят над очакванията от началото на сезона и заемат пето място в класирането, а Барса е лидер и се нуждае от трите точки, за да не позволи на Реал Мадрид и останалите преследвачи да се доближат.

Еспаньол спечели всеки от последните си 5 мача в първенството. Отборът на Маноло Гонсалес се справи последователно със Севиля, Селта, Райо Валекано, Хетафе и Атлетик Билбао. Тимът има една от най-стабилните защити в Ла Лига с едва 17 допуснати попадения, предава Спортал.

Барселона също е в много добра форма и има аванс от 4 точки на върха. "Блаугранас" са отбелязали цели 51 гола в 18 мача. В последния си двубой за 2025 година тимът на Ханзи Флик се наложи с 2:0 като гост на Виляреал. Единствените две поражения на "лос кулес" в шампионата дойдоха от Севиля и Реал Мадрид.

Еспаньол няма успех в дербито от 2018 година. Барса триумфира в последните три издания на сблъсъка от 2022 година насам, когато съперниците направиха две равенства.

