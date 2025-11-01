Начало на дербито Ливърпул-Астън Вила

Снимка: Пиксабей

Ливърпул приема Астън Вила с надеждата да сложи край на негативната си серия. Мърсисайдци загубиха последните си четири мача в Премиър Лийг и имат шест загуби в последните си седем срещи във всички турнири. Тимът на Унай Емери пък е във възход и е в серия от четири поредни победи в първенството, а сред тях бяха успехи над Тотнъм и Манчестър Сити, припомня Спортал.

В състава на Ливърпул има три промени от загубата от Брентфорд преди седмица. Райън Гравенберх се завръща и заема мястото на Къртис Джоунс, който е контузен. Алексис Мак Алистър и Андрю Робъртсън са титуляри за сметка на Флориан Виртц и Милош Керкез. Александър Исак не е в групата поради контузия. В тима на Вила има само една промяна от мача с Ман Сити преди седмица. Емилиано Буендия пропуска двубоя поради контузия и е заменен от Еван Гесон.

