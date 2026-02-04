Начало на дербито Манчестър Сити - Нюкасъл

Снимка Пиксабей

Манчестър Сити и Нюкасъл играят на "Етихад" при резултат 0:0 в мач-реванш от 1/2-финалите за "Карабао Къп". "Гражданите" са в силна позиция, тъй като спечелиха първия двубой с 2:0.

Пеп Гуардиола e направил доста промени в състава си, като на пейката остават играчи като Ерлинг Холанд, Джанлуиджи Донарума, Родри и Раян Шерки. Така атаката ще води Омар Мармуш, а той ще има подкрепата на Антоан Семеньо и Фил Фоудън. Тижани Райндерс, Нико Гонсалес и Нико О'Райли ще бъдат триото в средата на терена, предаде Спортал.

Еди Хау пък залага на Ник Волтемаде на върха на атаката, а Антъни Гордън и Джо Уилок ще го подкрепят в предни позиции. В средата на терена ще си партнират Джейкъб Рамзи и Сандро Тонали, а в ролята на халф-бекове ще действат Киърън Трипиър и Люис Хол.

