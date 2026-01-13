Начало на дербито Нюкасъл - Манчестър Сити

Снимка Пиксабей

Нюкасъл и Манчестър Сити играя на "Сейнт Джеймсис Парк" при резултат 0:0 в първи мач от полуфиналите на Купата на Лигата.

Срещата можеше да започне отлично за Нюкасъл, но тимът на Еди Хау пропиля отлична възможност да поведе в петата минута.Мърфи отлично изведе Уиса, който бе на прекрасна позиция, но стреля над вратата. Гостите отговориха с опасна ситуация пред вратата на Поуп. Намеса на вратаря предотврати топката да стигне до Холанд след подаване на Бернардо Силва, предаде Спортал.

Пеп Гуардиола е направил пет промени от мача през уикенда. Джеймс Трафърд запазва мястото си на вратата. Антоан Семеньо отново е титуляр, а в тима се завръщат Бернардо Силва, Фил Фоудън и Жереми Доку, както и Матеус Нунеш и Нико О'Райли. В тима на Нюкасъл се завръщат доста от титулярите. Сред тях са Бруно Гимараеш, Антъни Гордън и Жоелинтон. Харви Барнс обаче е оставен на пейката за сметка на Джейкъб Мърфи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!