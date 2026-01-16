Начало на дербито ПСЖ - Лил

Снимка Пиксабей

Пари Сен Жермен и Лил играят при 0:0 в мач от 18-ия кръг на френската Лига 1.

Хегемонът във Франция отдавна не е изпитвал толкова трудности на домашна сцена, припомня Спортал. Изненадващо в началото на новата година парижани не просто не са се откъснали традиционно на върха, но и изостават с точка от първото място. Първи към момента е Ланс, но шампионите поне за около 24 часа биха могли да оглавят класирането отново.

"Песовете" обаче не се намират в добро състояние и ще трябва да излязат от кризата, в която изпаднаха от началото на 2026 г. Те загубиха последователно от Рен (0:2) в шампионата и след това от Лион (1:2) за Купата на Франция.Парижани обаче също изпитаха сериозно сътресение преди броени дни, когато също отпаднаха от Купата. Те преклониха глава и то на "Парк де Пренс" срещу градския съперник Париж ФК (0:1). Така за първи път от 2023 г. вторият по сила турнир ще има различен носител, като момчетата на Луис Енрике ще опитат да предотвратат този сценарий и в Лига 1, където доминират неизменно от 2022 г. насам.

Луис Енрике предприе мерки и направи няколко промени спрямо издънката в столичното дерби за Купата. Така опитният специалист ротира състава си днес във всяка една зона, заменяйки четирима от титулярите си. В игра той пусна Маркиньос, Нуно Мендеш, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, които стартираха на мястото на Иля Забарний, Лукас Бералдо, Гонсало Рамош, Брадли Баркола.

За гостите пък на "зеления килим" за първия съдийски сигнал бяха разпределени две много интересни име. От една страна, това бе младият Итън Мбапе, който до средата на 2024 г. бе част от отбора на Пари Сен Жермен, като той е и продукт на академията на парижани. След напускането на по-големия си брат Килиан, младокът също потърси спортното си щастие в посока Лил. Именно той бе и човекът, който прониза бившия си тим в есенното дерби за крайното 1:1. Другият много интересен играч, който получи минути за началото бе беостаряващия Оливие Жиру.

