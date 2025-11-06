Начало на двубоя Ференцварош - Лудогорец

снимка: Пиксабей

Ференцварош и Лудогорец играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Временният наставник на българския шампион Тодор Живондов не заложи сред 11-те за този сблъсък на Ивайло Чочев. Той е на пейката както и в предишния евродвубой на разградчани срещу Йънг Бойс, предава Спортал.

Друг любопитен факт е, че Лудогорец отново излезе без типичен централен нападател. В предни позиции започнаха Видал и възстановеният от травма Маркус, а от по-задна позиция им помага Калоч.

