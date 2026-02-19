Начало на двубоя Лудогорец - Ференцварош за Лига Европа

Снимка Пиксабей

Лудогорец и Ференцварош играят при 0:0 в първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

Сред 11-те на българския шампион има една изненада. Новото попълнение - бразилецът Ногейра, започна от първата минута, но не на титулярната си позиция ляв бек, а на крилото. Той бе предпочетен пред Текпетей и Маркус, които са на пейката, допълва Спортал.

Добрата новина за "орлите" е, че от този етап на надпреварата те вече могат да разчитат на типични централни нападатели, тъй като с картотеки се сдобиха Дуа и Руан Секо.

