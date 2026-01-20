Начало на двубоя Реал Мадрид - Монако за Шампионската лига

Снимка Пиксабей

Отборите на Реал Мадрид и Монако играят при резултат 0:0 на "Сантиаго Бернабеу" в среща от 7-ия кръг на Шампионската лига.

Алваро Арбелоа е избрал да започне мача с Франко Мастантуоно, Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор в атака. В средата на терена ще действат Арда Гюлер, Орелиан Чуамени и Джуд Белингам, предава Спортал.

Себастиан Поконьоли пък залага на Фоларин Балогун на върха на атаката, като той ще има подкрепата на Ансу Фати, Александър Головин и Манес Аклиуш в предни позиции. Двойката опорни халфове са Денис Закария и Джордан Тезе.

