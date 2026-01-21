Начало на двубоя Славия (Прага) - Барселона
кадър: /FCBarcelona, Х
Славия (Прага) и Барселона играят при 0:0 във възлов мач от предпоследния 7-и кръг в основната схема на Шампионската лига.
Каталунците направиха достатъчно гафове до този момент в "турнира на богатите" и нямат право на повече грешки.
Особено след като вчера Интер стъпи на криво и падна от Арсенал с 1:3, а това остави шансовете на "блаугранас" за финиширане в топ 8 живи.Победата за момчетата на Ханзи Флик, от една страна, изглежда повече от логична, тъй като чехите са един от най-слабите отбори в турнира тази година и заемат 34-ото място след едва три равенства и нито една победа. Въпреки това петкратните носители на трофея вече сътвориха достатъчно гафове в надпреварата и направиха неочаквано равенство 3:3 в гостуването на белгийския Брюж, припомня Спортал.
Освен заради точките каталунците ще бъдат задължени да спечелят и заради взискателната си публика, като се очаква почти 1000 запалянковци на "червено-синия" испански колос да пропътуват над 1700 км разстояние до чешката столица.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!