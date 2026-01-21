Начало на двубоя Славия (Прага) - Барселона

кадър: /FCBarcelona, Х

Славия (Прага) и Барселона играят при 0:0 във възлов мач от предпоследния 7-и кръг в основната схема на Шампионската лига.

Каталунците направиха достатъчно гафове до този момент в "турнира на богатите" и нямат право на повече грешки.

Особено след като вчера Интер стъпи на криво и падна от Арсенал с 1:3, а това остави шансовете на "блаугранас" за финиширане в топ 8 живи.Победата за момчетата на Ханзи Флик, от една страна, изглежда повече от логична, тъй като чехите са един от най-слабите отбори в турнира тази година и заемат 34-ото място след едва три равенства и нито една победа. Въпреки това петкратните носители на трофея вече сътвориха достатъчно гафове в надпреварата и направиха неочаквано равенство 3:3 в гостуването на белгийския Брюж, припомня Спортал.

Освен заради точките каталунците ще бъдат задължени да спечелят и заради взискателната си публика, като се очаква почти 1000 запалянковци на "червено-синия" испански колос да пропътуват над 1700 км разстояние до чешката столица.

