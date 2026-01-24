Начало на двубоя Виляреал - Реал Мадрид

Снимка Пиксабей

Реал Мадрид постигна две поредни победи под ръководството на Арбелоа, но сега го чака много тежък тест - гостуване на Виляреал. В Реал надеждите са, че отборът тръгва по възходяща линия. Миналия уикенд се разви отлично за “белите” и те намалиха дистанция до лидера Барселона на само една точка.

“Жълтата подводница” прави отличен сезон и е на трето място класирането, като изостава на седем точки от днешния си съперник. Тимът на Марселиньо загуби последните си два мача, след като отстъпи на Бетис в първенството и допусна изненадващо поражение при домакинството си на Аякс в Шампионската лига. Виляреал има само една загуба на своя стадион от 10 мача в Ла Лига този сезон. Срещу Реал тимът има четири загуби и едно равенство в последните пет мача, припомня Спортал.

Алваро Арбелоа е направил само една промяна от мача срещу Монако в Шампионската лига (6:1). Алваро Карерас е титуляр, а Орелиан Чуамени е наказан. Това означава, че Едуардо Камавинга ще действаа в средата на халфовата линия, а Мастантуоно отдясно.

