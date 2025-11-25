Начало на голямото дерби Челси - Барселона

Снимка Пиксабей

Челси и Барселона играят при 0:0 в един от най-интересните сблъсъци в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Преди него обаче и двата тима са извън топ 10, след като са с еднакви показатели - по две победи, едно реми и една загуба.

Интересното е, че Челси играе без типичен централен нападател, като в най-предни позиции са бързоногите Педро Нето, Естевао и Алехандро Гарначо, предава Спортал.

В стартовите 11 на Барса се вижда завръщането на Роналд Араухо, а Ерик Гарсия отново е в халфовата линия. Рафиня пак е резерва.

Още в 4-тата минута домакинските фенове избухнаха от радост след точен удар на Енцо Фернандес, но голът не беше признат заради игра с ръка на Фофана преди това.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!