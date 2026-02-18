Начало на плейофния двубой Бодьо/Глимт- Интер

Снимка Пиксабей

Интер гостува на Бодьо/Глимт в среща от плейофния кръг на Шампионската лига. Резултатът до момента е 0:0. "Нерадзурите" ще искат да решат всичко в своя полза още днес и да си гарантират място на осминафиналите, но атмосферните условия и класата на съперника не предполагат лесен мач.

Началото на срещата бе дадено в 22:00 часа, а главен съдия е германецът Даниел Зийберт, предаде Спортал.

Бодьо/Глимт заемаше едно от последните места в основната фаза на Шампионската лига и никой не предполагаше, че може да се добере до директните елиминации, но тимът сензационно победи Манчестър Сити (3:1) и Атлетико Мадрид (2:1), като събра 9 точки и влезе в топ 24.

При Интер ситуацията се разви коренно противоположно. "Нерадзурите" изглеждаха сигурни за първата осмица, но последователни поражения от Атлетико Мадрид (1:2), Ливърпул (0:1) и Арсенал (0:1), объркаха плановете им. В последния кръг италианският гранд надви Борусия (Дортмунд) с 2:0, но това беше достатъчно само за 10-ото място.

Домакините не са играли официален мач през последните три седмици и цялата им подготовка беше насочена към днешния двубой. Старши треньорът Киетил Кнутсен не изневерява на любимата си система 4-3-3, като в предни позиции започват Оле Бломберг, Каспер Хьог и Йенс Хауге, а в средата на терена ще си партнират Сондре Фет, Патрик Берг и Хаакон Евиен. Единственият чужденец в титулярния състав е руският вратар Никита Хайкин.

Сред резервите остават клубната легенда Улрик Салтнес и друг ветеран - защитникът Хайтам Алеесами.

В 11-те на Интер има доста промени в сравнение с дербито срещу Ювентус през уикенда, спечелено с 3:2. До Лаутаро Мартинес в атаката ще играе Франческо Пио Еспозито, а по фланговете Кристиан Киву гласува доверие на Матео Дармиан и Карлос Аугусто. В халфовата линия ще действат Хенрих Мхитарян, Николо Барела и Петър Сучич, а тримата бранители пред Ян Зомер са Мануел Аканжи, Алесандро Бастони и Франческо Ачерби.

На пейката личат имената на Маркюс Тюрам, Федерико Димарко и Пьотър Жиелински, който донесе на отбора трите точки в Дерби д'Италия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!