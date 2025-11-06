Над 1,2 милиарда евро ще е инвестицията в Коридор №8

снимка: МТС

Инвестицията в Коридор №8 ще е над 1,2 милиарда евро, каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на пресконференция. Караджов и колегата му от Република Северна Македония Александър Николоски подписаха днес на жп гарата в с. Гюешево Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

От българска страна се работи по четири проекта, свързани с Коридор №8, каза Караджов. Участъкът от жп гара Гюешево до границата между двете държави е 2,4 км, където се намира и граничният тунел. Отсечката Перник - Радомир вече е в тръжна процедура и предстои избор на изпълнител и сключване на договор, а отсечката София - Перник е с приключено проектиране, но ще отнеме още няколко месеца и вероятно до края на годината ще се обяви търг, посочи министър Караджов. Той поясни, че за тези отсечки средствата са осигурени от Програма Транспортна свързаност и националния бюджет. "Последната отсечка, която е и най-дългата и най-проблемната, защото линията от Радомир до Гюешево, особено в последната ѝ част след Кюстендил е в много труден терен, с много завои и там не могат да се постигнат високи скорости, е в етап на приключило проектиране“ посочи Караджов. По думите му проектирането ще отнеме около шест месеца и най-вероятно в средата на 2026 г. ще бъде обявена тръжна процедура, предаде БТА.

Караджов посочи, че България има идеен проектът за автомагистрала "Рила", която ще е част от Коридор №8 ще свързва автомагистрала "Струма" с границата при Гюешево. За проекта е направено и разширено геоложко проучване. По думите на вицепремиера до пет месеца се очаква да бъде обявен конкурс за концесия.

Първата фаза от Куманово до Беляковци вече е завършена и е пусната в експлоатация от януари, а по втората фаза от Беляковци до Крива паланка се работи в момента, каза на пресконференцията вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски. По думите му срокът за завършване на участъка е октомври 2026 година. Николоски изрази надежда, че с упорита работа и сътрудничество с финансиращите институции и Европейския съюз до декември ще бъде подписан документ за избор на изпълнител и такъв за избор на надзор.

Николоски посочи, че изграждането на трасето от Куманово до границата ще струва най-малко 810 млн. евро, от които 200 млн. евро са отпуснати от Европейския съюз. От Куманово до Беляковци разходите са в размер на 79 млн. евро, от Беляковци до Крива паланка трябва да струва 155 млн. евро и от Крива паланка до границата - 455 млн. евро. Допълнително Република Северна Македония има 110 млн. евро за сигнализация и електрификация, като целта е когато Коридор №8 бъде завършен, страната да разполага с модерна сигнализация.

Относно икономическото значение на проекта Николоски посочи, че Северна Македония има уникално географско изложение, но няма излаз на море. Двата паневропейски коридора 8 и 10 се пресичат източно от Скопие. Страната вече работи в посока да извади полезния потенциал, като вече се работи по изграждането на площадка за претоварване на стоки, пътуващи по коридорите 8 и 10. Коридор 8 има огромно значение за НАТО като Северна Македония и България могат да допринесат за опазването на глобалния мир, както и да помогнат на Украйна. По отношение на политическото значение, Николовски посочи, че когато се работи и има проекти, се сближават народите и държавите.

