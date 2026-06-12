Над 1,5 тона сирене с неясен произход и проследимост са спрени за продажба в област Варна

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Над 1,5 тона сирене без данни за партида, вид и произход са установени и възбранени при проверка на млекопреработвателно предприятие в община Вълчи Дол, област Варна. Проверката е извършена от инспектори на ОДБХ – Добрич в изпълнение на разпореден официален контрол от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщават от агенцията.

При проверката инспекторите са установили 149 кофи сирене по 8 кг и 99 кофи сирене по 4 кг, или общо 1588 кг, на етап зреене от технологичния процес без данни за партида, вид и произход, необходими за извършване на проследимост на продукта.

Освен това е констатирано и наличие на 555,5 кг продукт, за който липсва достатъчна информация относно неговия вид и произход. В обекта са установени още 1200 кг млечна киселина, без да е ясно предназначението ѝ, тъй като не е описана в представената технологична документация за производството на млечните продукти.

Извършената проследимост на доставено сурово краве мляко и произведената от него продукция за проверени периоди не е установила несъответствия.

Последвала е проверка в предприятие за производство и препакетиране на млечни продукти в област Варна, където е проследено движението на партидата.

При проверката в обекта не са установени нарушения по отношение на съхранението и идентификацията на наличните суровини и готови продукти. Установени са обаче несъответствия в придружаващата документация на проследяваната партида сирене, включително разминавания в данните по търговските документи и различия в посочения срок на трайност на една и съща партида продукт.

За констатираните нарушения са предприети административни мерки съгласно действащото законодателство. Издадено е разпореждане за възбрана на засегнатата партида, като предстои насочването ѝ за унищожаване и съставяне на акт за установяване на административно нарушение. За останалите несъответствия ще бъдат дадени задължителни предписания с определени срокове за отстраняването им, посочват от БАБХ.

Редактор "Екип на Петел",

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