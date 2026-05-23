Над 1,8 тона храни са под възбрана след акция на СДВР

Над 1800 кг храни са под възбрана след проверки в четири обекта за търговия на дребно с храни в София, извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) София-град след поискано съдействие от СДВР във връзка с проведена специализирана полицейска операция по разпореждане на главния секретар на МВР.

В хода на проверките са установени нарушения, свързани с липса на документи за произход и несъответствия при етикетирането на храните. Дейността на два от обектите е преустановена, съобщават от МВР. Около 60% от предлаганите в тях стоки са били без етикети на български език.

От общото количество възбранени храни 19 кг млечни и месни продукти са с изтекъл срок на годност. Около 15 кг са захарни изделия, а останалата част са маслинови масла.

От всички проверени обекти са взети проби от маслинови масла за лабораторно изследване с цел установяване на техните характеристики и състав.

На собствениците на четирите обекта ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

