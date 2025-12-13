Над 1 милион души в Украйна останаха без ток след руски атаки

Стопкадър БНТ

Русия причини нови проблеми на много украинци.

Над 1 милион души в Украйна са без ток заради руски атаки по електропреносна мрежа. Загинаха най-малко трима души, ранените са около 40. Руското нападение става на фона на интензивна дипломация за прекратяване на войната. В Германия пристигат специалният пратеник Стив Уиткоф и президентският зет Джаред Къшнер, за да разговарят с украинския лидер Володимир Зеленски, пише bnt.bg.

Вашингтон се надява на предколеден пробив в преговорите. Но засега няма реални сигнали, че Москва и Киев са готови да отстъпят от позициите си.

В Южна Украйна тази нощ войната напомни за себе си по зловещ начин. Русия е изстреляла над 460 дрона и 30 ракети. Москва потвърди, че е атакувала Украйна и с хиперзвукови ракети "Кинжал". Сред мишените бяха Одеска, Николаевска и Херсонска област.

Под руските удари попадна и одеското пристанище. При атаката с дронове са нанесени щети на три турски кораба.

Генералният директор на Международната атомна агенция Рафаел Гроси съобщи, че заради военни действия, Запорожката атомна електроцентрала временно е останала без външно електрозахранване. Аварията вече е отстранена. Централата се намира близо до фронта, тя не работи, но се нуждае от постоянна електроенергия, за да поддържа охлаждането на реакторите.

Зеленски отново призова Украйна да получи оръжия с голям обсег и да се окаже по-голям натиск върху Русия. Преди дни Киев връчи на Вашингтон преработена версия на мирния план, но какво предлагат украинците и дали са готови на отстъпки - не е ясно. Съдбата на Източна Украйна остава един от най-трудните въпроси в преговорите. САЩ предложиха Донбас да бъде превърнат в "специална икономическа зона".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ситуацията е много сложна, но според много хора такава зона ще проработи. Много хора искат да я видят да работи. Искам да предотвратя смъртта на 25 хиляди души всеки месец."

Украинският президент обаче реагира скептично на това предложение.

Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на канцеларията на украинския президент: "Напълно сме съгласни с господин Тръмп, че войната трябва да свърши. Но какво трябва да се направи, когато има агресор, който не иска тази война да спре."

Не е ясно с какво предложение се връщат американските пратеници в Европа. Все още не е потвърден и форматът, в който ще разговарят със Зеленски в Берлин. Според някои съобщения на срещата вероятно ще присъстват също германският канцлер, френският президент и британският премиер.

