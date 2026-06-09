Над 10 000 деца от Варна преминаха обучение по здравнообразователната програма „Бързи герои 112“

Снимка Община Варна

10 230 деца и 810 учители от 56 образователни институции са преминали обучение по международна здравнообразователна инициатива „Бързи герои 112“ през тази учебна година. Програмата е насочена към деца на възраст между 6 и 11 години и цели да обучи най-малките членове на семействата, а чрез тях и всички останали, как да разпознават симптомите на инсулт и да действат животоспасяващо.

Програма „Бързи герои 112“ се реализира от Фондация „Сърце до сърце за България“ в партньорство с Дирекция „Образование и младежки дейности“ за втора поредна година. Община Варна застана зад инициативата и утвърди своята ангажираност към каузи с висока обществена значимост, като последователно инвестира в развитието на своите деца и в иновативни образователни политики с дългосрочна стойност. Така показа силата на образованието да променя и спасява животи, отбелязват организаторите. Според тях партньорството с екипа на дирекцията, ръководствата и учителите от детските градини и училищата във Варна, е пример за ефективно сътрудничество между местната власт, образователните институции и гражданския сектор.

В инициативата са се включили 31 детски градини и 25 училища във Варна, но истинският успех на програмата се измерва извън класните стаи. Чрез доказано ефективната методология на „Бързи герои 112“ децата се превръщат в посланици на знанието в своите семейства. Те са предали наученото на родители, баби, дядовци и близки, като по този начин през тази учебна година само във Варна са достигнати над 62 000 възрастни.

Това означава десетки хиляди хора, които вече знаят как да разпознаят симптомите на инсулт и колко важно е незабавното обаждане на телефон 112. Именно тази информираност може да направи разликата между тежка инвалидизация и възстановяване, между загубен и спасен човешки живот от инсулт, отбелязват от Фондация „Сърце до сърце за България“. За Община Варна програмата „Бързи герои 112“ е много повече от образователна инициатива – тя е инвестиция в децата, семействата и бъдещето на града. Благодарение на последователната подкрепа и целенасочените усилия на Дирекция „Образование и младежки дейности“, програмата успешно съчетава образованието, здравната култура и активното участие на младите хора в обществено значими каузи.

Обучението разчита на детския ентусиазъм и готовността на децата за игра. Именно чрез интерактивни игри и увлекателни уроци най-малките се учат да разпознават трите основни симптома на инсулт: разкривени черти на лицето, слабост в ръката, затруднен говор). Очаква се програмата да продължи и през следващата учебна година и да разшири обхвата си във варненските детски градини и училища, съобщи Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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