Над 10 хиляди фермери от цяла Европа протестират в Брюксел

снимка: Български фермерски съюз

Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел днес, съобщиха организаторите на събитието от европейската земеделска организация "Копа-Коджека". Планирано е протестът да продължи от 11:00 до 15:30 часа местно време, посочват от Българския фермерски съюз.

Над 40 национални организации от 27 европейски страни са заявили присъствието си. Това ще бъде първият път, когато представители от всяка страна от ЕС ще се съберат, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС. В протеста ще се включат и български земеделски производители, заяви Георги Стоянов, председател на Български фермерски съюз.

"Копа-Коджека" посочва, че протестът се провежда в контекста на застой в европейската селскостопанска политика, белязан от:

- неприемливи предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., които нямат сходство и адекватно финансиране;

- търговска политика, провеждана от ЕС в очевиден ущърб на европейския селскостопански сектор;

- необходимост от опростяване, по-добри регулации и правна сигурност.

Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).

Редактор "Екип на Петел"

