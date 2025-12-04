Над 10-километрова тапа на ГКПП "Кулата"

кадър: бТВ

Протестът на гръцките фермери достигна до българската граница. Тежките селскостопански машини са разположени на граничния преход „Кулата“ – „Промахон“, а протестиращите заплашват с пълна блокада в следващите дни.

Причината за недоволството им са неизплатени субсидии заради корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания, по който в момента тече разследване.

От българска страна опашката от тежкотоварни автомобили е вече над 10 км. На места тя е двойна. Пълни са и буферните паркинги. Шофьори споделят, че чакат над 20 часа, за да преминат границата.

„За момента товарни автомобили на изход от България не се пропускат. В двете посоки се пропускат леки коли и автобуси. От вчера следобед за кратко беше изцяло спряно движението заради безредици на гръцка територия. Нека хората да използват алтернативни маршрути“, каза пред бТВ ст. инспектор Стойчо Траянов.

Българските гранични власти съветват, ако ви предстои пътуване към южната ни съседка, да се минава през граничния преход „Илинден“ – „Ексохи“.

От там уточниха, че се водят преговори за времеви прозорци, в които да се пропускат тежкотоварните автомобили.

Във вторник протестиращите блокираха за около 5 часа пътя Серес – „Кулата“, след което се насочиха към българо-гръцката граница, където позиционираха тежката техника и машини, в очакване на конкретни действия за изплащане на дължимите суми към тях от гръцкото правителство.

